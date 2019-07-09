Панков: Мы должны уважать свой народ, Президента и страну

СЕГОДНЯ 14:12 2019-07-09T14:21:39+03:00

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Государственная дума единогласно приняла постановление о возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии. Мнение по этому поводу высказал депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

- «Когда макака в зоопарке кидает шкурку от банана, она же не становится в этот момент человеком. А когда человек так поступает — он как раз на мгновение уподобляется макаке». Коллега Петр Толстой коротко и в красках обрисовал текущую ситуацию с Грузией. И нашу общую позицию. Мы должны уважать свой народ, Президента и страну.

Поддерживаю все выступления по этому вопросу. Добавлю другое. А где выступления и позиция грузин, проживающих здесь и деньги скирдующих? Да, конечно, неприкасаемых не трогаю: певцов, гонцов и голубцов. Но как-то подло становится от их вина, боржоми и песнопения. Что это за реакция диаспоры, где они обращаются восстановить авиарейсы? Жаль, но кадры ненадежные. Пусть все пойло свое назад заберут. А решение правильное, — пишет Николай Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU