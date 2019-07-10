Саратовский облспас получил новую технику для спасения людей на воде
На набережной Саратова днем 10 июля состоялось торжественное вручение новой техники областной службе спасения. Технику и спецоборудование для работы на воде были закуплены по инициативе главы региона, он же вручал ее спасателям.
Фото пресс-службы губернатора
- От круглосуточной работы спасателей, их профессионализма, оснащенности техникой и спецсредствами зачастую зависит человеческая жизнь. Такая укрепленность будет способствовать эффективному решению задач в период паводка и в ежедневной работе службы — спасении людей на воде, — заявил Радаев.
Как подчеркнул начальник областной службы спасения Юрий Юрин, 90% техники уйдет в районы области.
Фото пресс-службы губернатора
- Эта техника крайне важна для нас. Огромное спасибо руководству области за поддержку в её приобретении, — сказал Юрий Юрин.
Напомним, с начала лета на водоемах региона утонули 25 человек.
Фото пресс-службы губернатора
ИСТОЧНИК KP.RU