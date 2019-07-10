Саратовский облспас получил новую технику для спасения людей на воде

СЕГОДНЯ 11:19 2019-07-10T11:40:22+03:00

С начала лета на водоемах области утонули уже 25 человек

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На набережной Саратова днем 10 июля состоялось торжественное вручение новой техники областной службе спасения. Технику и спецоборудование для работы на воде были закуплены по инициативе главы региона, он же вручал ее спасателям.

Фото пресс-службы губернатора

- От круглосуточной работы спасателей, их профессионализма, оснащенности техникой и спецсредствами зачастую зависит человеческая жизнь. Такая укрепленность будет способствовать эффективному решению задач в период паводка и в ежедневной работе службы — спасении людей на воде, — заявил Радаев.

Как подчеркнул начальник областной службы спасения Юрий Юрин, 90% техники уйдет в районы области.

Фото пресс-службы губернатора

- Эта техника крайне важна для нас. Огромное спасибо руководству области за поддержку в её приобретении, — сказал Юрий Юрин.

Напомним, с начала лета на водоемах региона утонули 25 человек.

Фото пресс-службы губернатора

ИСТОЧНИК KP.RU