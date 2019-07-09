2019-07-09T21:04:10+03:00
Общество

«КП-Саратов» вошла в топ-4 лидеров среди СМИ по цитируемости

В десятку также попал входящий вместе с «КП-Саратов» в холдинг «Волга-Медиа» сайт «Новости Саратова»
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Газета "КП-Саратов" вошла в топ-4 саратовских СМИ по цитируемостиГазета "КП-Саратов" вошла в топ-4 саратовских СМИ по цитируемости
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Компания «Медиалогия» опубликовала рейтинг цитируемости саратовских СМИ за первый квартал 2019 года. Впервые за долгое время в первую пятерку ворвалась газета – «КП-Саратов». Издание заняло 4 место, уступив лишь трем информационным интернет-агентствам.

Пятерка лидеров по индексу цитируемости выглядит так: «Взгляд-инфо» (49,37), «Свободные новости» (42,79) и «Версия-Саратов» (39,79), «КП-Саратов» (16,83), «4 власть» (14,85).

На 9 месте сайт «Новости Саратова», также как и «КП-Саратов» входящий в холдинг «Волга-медиа».

Напомним, сайт «КП-Саратов» на протяжении более полугода стабильно занимает второе место по посещаемости среди всех интернет СМИ Саратовской области.

В десятку по посещаемости за июнь попал также сайт «АиФ - Саратов», входящий в холдинг «Волга-медиа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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