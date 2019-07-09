Единороссы сменили в гордуме Саратова ректора на замдекана

СЕГОДНЯ 15:23 2019-07-09T15:48:31+03:00

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«Единая Россия» определилась с кандидатом на вакантный мандат депутата Саратовской гордумы

Саратовские единороссы на заседании президиума регионального политсовета 9 июля решили, кому достанется освободившийся мандат депутата городской думы.

После того, как ректор Эконома Сергей Наумов перешел на работу в правительство (а Эконом вливают в СГТУ — прим. ред), его место займет другой человек из вузовской среды.

В городскую избирательную комиссию официально переданы документы на получение мандата для заместителя декана лечебного факультета и факультета клинической психологии СГМУ Александра Бондаренко.

ИСТОЧНИК KP.RU