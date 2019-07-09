Смертельный пожар на Азина начался из-за неосторожного курения

СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-09T09:13:04+03:00

В квартире горел диван и межкомнатная перегородка

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ГУ МЧС по Саратовской области сообщило подробности смертельного пожара, который произошел сегодня, 9 июля, в доме №27 на улице Азина.

- Сигнал о возгорании в однокомнатной квартире трехэтажки поступил в 03:59. В помещении горел диван и межкомнатная перегородка, — отметили «КП-Саратов» в главке.

По предварительным данным, пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем во время курения.

Напомним, в результате возгорания пострадали шесть человек, из них двое погибли.

На тушение выезжали 22 человека на семи машинах.

ИСТОЧНИК KP.RU