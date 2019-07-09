На пожаре в Заводском районе Саратова погибли двое мужчин

СЕГОДНЯ 08:01 2019-07-09T08:56:09+03:00

Еще четыре человека пострадали, среди них — ребенок

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Сегодня ранним утром, 9 июля, в Саратове на пожаре в жилом доме на Азина пострадали шесть человек, из них двое — погибли.

- Возгорание произошло в четыре часа утра в доме №27. Мужчина возрастом около 50 лет скончался до приезда медиков, личность второго устанавливается. Также в 12-ю горбольницу в тяжелом состоянии был госпитализирован 55-летний гражданин, — сообщили «КП-Саратов» в Центре медицины катастроф.

На пожаре пострадали 37 и 65-летняя женщины и трехлетний мальчик. В госпитализации они не нуждались, помощь оказана на месте.

Дом Азина, 27 признан аварийным в 2015 году. В построенной в 1956 году трехэтажке проживает, по данным мэрии, 68 человек. Срок расселения дома установлен муниципальной программой — до 31 декабря 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU