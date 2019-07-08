Приставы арестовали автомобили ритуальной службы

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-08T14:17:49+03:00

Машины поступят на продажу в счет долгов, если руководство похоронной компании не рассчитается по налогам

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За долги по налогам в Саратовской области арестованы автомобили ритаульной службы, Это сделали приставы ОСП по Балашовскому, Романовскому и Самойловскому районам.

Они установили, что у фирмы, которая занимается ритуальными услугами и накопила долгов по налогам и штрафам, есть пара автомобилей. Грузовой УАЗ и специализированный пассажирский УАЗ были арестованы. Теперь, если организация все не погасит, машины уйдут с молотка.

ИСТОЧНИК KP.RU