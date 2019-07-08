На ремонт тротуаров и дорожек у стадиона «Локомотив» потратят 17,4 млн рублей
«Спортивная школа олимпийского резерва по футболу «Сокол» (ГАУСО «СШОР по футболу «Сокол») заказала ремонт асфальтового покрытия на стадионе «Локомотив» и вокруг него. Документы размещены на едином портале госзакупок 6 июля.
Напомним, именно на этом стадионе в Саратове в сентябре этого года пройдет юбилейный XV чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту.
Официально конкурс объявлен на «текущий ремонт устаревшего асфальтового покрытия по адресу: Саратов, улица Аткарская, 29». Будут чинить тротуары и дорожки, укладывать асфальт и асфальтобетон, заменять бордюры.
За это бюджет области готов выплатить 17 млн 474 тыс. рублей, итоги конкурса подведут 23 июля
Срок действия гарантийных обязательств — всего 12 месяцев со дня подписания акта выполненных работ.
Основными работами станут:
- устройство покрытия дорожек и тротуаров из горячих асфальтобетонных смесей импортными асфальтоукладчиками 2 типоразмера толщиной слоя 4 см 1,7 тыс. кв. м.
- устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 — 14,9 тыс. кв. м.
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ИСТОЧНИК KP.RU