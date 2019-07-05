2019-07-05T11:06:07+03:00
Происшествия

Пожар в Ртищеве: Подробности

Причиной могла стать неправильная работа электроприборов
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности пожара в Ртищеве, где дедушка спас двух маленьких внуков.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:08.

Горел двухквартирный дом на улице Радищева. Огонь охватил площадь 36 кв. м.

Оказалось, что внутри находятся 65-летний мужчина с двумя внуками – полуторагодовалым мальчиком и девочкой трех лет.

- Заметив пожар, он быстро сориентировался, схватил детей и выбежал на улицу, – отметили в ГУ МЧС.

Дедушка и внуки получили незначительные ожоги, госпитализация не потребовалась.

По предварительной версии, причиной возгорания стало неправильная эксплуатация электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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