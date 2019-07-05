Пожар в Ртищеве: Подробности
Стали известны подробности пожара в Ртищеве, где дедушка спас двух маленьких внуков.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил дежурному в 17:08.
Горел двухквартирный дом на улице Радищева. Огонь охватил площадь 36 кв. м.
Оказалось, что внутри находятся 65-летний мужчина с двумя внуками – полуторагодовалым мальчиком и девочкой трех лет.
- Заметив пожар, он быстро сориентировался, схватил детей и выбежал на улицу, – отметили в ГУ МЧС.
Дедушка и внуки получили незначительные ожоги, госпитализация не потребовалась.
По предварительной версии, причиной возгорания стало неправильная эксплуатация электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU