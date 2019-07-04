Под Саратовом мужчина вынес из горящего дома двух внуков
Он сам получил ожоги
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В Ртищеве Саратовской области на пожаре пострадал пожилой мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, он успел вынести из горящего дома двух детей.
ЧП произошло на улице Радищева, 48. В доме находились трехлетняя девочка и полуторагодовалый мальчик. Их дедушка успел вынести малышей из охваченного огнем здания, но сам получил ожоги головы.
Пострадавшему была оказана медицинская помощь.
На месте работали областные спасатели, специалисты ГУ МЧС и медики.
ИСТОЧНИК KP.RU