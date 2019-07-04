Упавший в ванну смартфон убил подростка под Саратовом
Он получил удар током
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Вчера, 3 июля, 17-летний житель Новобурасского района Саратовской области скончался в ванной из-за телефона.
Как рассказал «КП-Саратов» источник в правоохранительных органах, мальчик лег в ванну и взял с собой телефон, который решил поставить на зарядку, подключенную к удлинителю.
Устройство упало в воду, из-за чего переноску замкнуло и ребенок получил удар током. Подросток погиб.
Тело направлено в морг, а районным следователям предстоит выяснить обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU