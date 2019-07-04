На Московском шоссе за день сбили двух пешеходов

СЕГОДНЯ 09:52 2019-07-04T10:02:54+03:00

В одном из случаев человек бежал через шоссе на запрещающий сигнал светофора

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В Ленинском районе Саратова в 10:50 3 июля у дома №12а по Московскому шоссе 38-летний водитель Chevrolet сбил пешехода.

По предварительным данным, мужчина за рулем иномарки не пропустил 50-летнего гражданина, когда тот по правилам шел через дорогу по переходу. Пострадавшего доставили в больницу.

Несколько часов спустя под колеса на Московском шоссе угодил 53-летний пешеход. По данным ГИБДД, в 16:30 он переходил проезжую часть у дома №32 — здесь расположено Саратовское специализированное похоронное предприятие. Несмотря на запрещающий сигнал светофора, мужчина выбежал на проезжую часть и попал под автомобиль Renault, которым управлял 71-летний пенсионер. Этот пешеход также госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU