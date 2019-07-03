2019-07-03T09:44:38+03:00
Общество

На Огородной отремонтируют дворы на 15 млн рублей

Всего в городе благоустроят 27 дворов
Екатерина Семенова
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Глава Саратова Михаил Исаев вечером 2 июля посетил улицу Огородная, где проинспектировал ход ремонта дороги.

- Посетил большой двор десяти многоквартирных домов по улицам Миллеровская, Огородная и 1-му Огородному тупику. Здесь в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» будет заменено 5,5 тыс. кв. м асфальтового покрытия и более 2 тыс. погонных метров бортового камня. Стоимость работ составляет 15 млн рублей, — написал Исаев на странице в Instagram

Как сообщили «КП-Саратов в мэрии», всего в городе в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» должны быть благоустроены 27 дворов 68 многоквартирных домов. Работы ведутся уже на десяти объектах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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