2019-07-04T08:47:27+03:00
Происшествия

В ДТП в центре Саратова пострадали четыре человека

Все они — из отечественной легковушки
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На перекрестке улиц Октябрьская и Мичурина накануне поздно вечером случилось ДТП.

По предварительным данным ГИБДД, виновником столкновения стала девушка за рулем Hyundai. Она двигалась по Октябрьской и не пропустила имевшего преимущество водителя «Лады Калина»

В результате, после столкновения два человека из отечественного авто были госпитализированы специалистами Центра медицины катастроф. Еще двоим из «Калины» понадобилась помощь на месте.

Водитель и пассажир — мужчина из Hyundai Getz — не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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