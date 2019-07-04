В ДТП в центре Саратова пострадали четыре человека
Все они — из отечественной легковушки
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На перекрестке улиц Октябрьская и Мичурина накануне поздно вечером случилось ДТП.
По предварительным данным ГИБДД, виновником столкновения стала девушка за рулем Hyundai. Она двигалась по Октябрьской и не пропустила имевшего преимущество водителя «Лады Калина»
В результате, после столкновения два человека из отечественного авто были госпитализированы специалистами Центра медицины катастроф. Еще двоим из «Калины» понадобилась помощь на месте.
Водитель и пассажир — мужчина из Hyundai Getz — не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU