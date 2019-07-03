Сайт «КП-Саратов» уверенно занимает второе место среди региональных интернет-СМИ
Позиции в ТОПе не снижаются уже несколько месяцев
Данные портала Liveinternet.ru
Изменить размер текста:
В июне сайт «Комсомолки» продолжает удерживать одну из лидирующих позиций на медиапространстве Саратовской области.
По данным мониторинга Liveinternet.ru, за месяц «КП-Саратов» уверенно удерживает второе место, как и в предыдущие месяцы.
Первое место традиционно занимает ИА «Взгляд-инфо», на третьем – наши коллеги из ИА «Версия-Саратов».
При этом у «Комсомолки» самая большая доля среди лидеров по доле посетителей из Саратовской области – 45%.
ИСТОЧНИК KP.RU