2019-07-03T18:54:58+03:00
Общество

Сайт «КП-Саратов» уверенно занимает второе место среди региональных интернет-СМИ

Позиции в ТОПе не снижаются уже несколько месяцев
Екатерина Семенова
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Данные портала Liveinternet.ruДанные портала Liveinternet.ru
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В июне сайт «Комсомолки» продолжает удерживать одну из лидирующих позиций на медиапространстве Саратовской области.

По данным мониторинга Liveinternet.ru, за месяц «КП-Саратов» уверенно удерживает второе место, как и в предыдущие месяцы.

Первое место традиционно занимает ИА «Взгляд-инфо», на третьем – наши коллеги из ИА «Версия-Саратов».

При этом у «Комсомолки» самая большая доля среди лидеров по доле посетителей из Саратовской области – 45%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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