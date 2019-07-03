Саратовское предприятие «НЕФТЕМАШ» — САПКОН ушло от налогов на 7,2 млн рублей

СЕГОДНЯ 10:56 2019-07-03T11:04:38+03:00

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В Арбитражном суде Саратовской области АО «НЕФТЕМАШ» — САПКОН пытался оспорить решения ИФНС России по Фрунзенскому району Саратова от о доначислении неуплаченного налога на прибыль в размере 7,2 млн рублей и пени за неуплату в размере 1,15 млн рублей. Налоговая вычислила ранее, что предприятие занижало налогооблагаемую базу, заключая договоры услуг с ИП Сертаковым О. В.

Налоговая проверка прошла еще весной 2018 года. Выяснилось, что предприятие заключило договор с ИП на оказание услуг, которые дублируют должностные обязанности генерального директора, его заместителей, финансового директора. По совпадению, финансовым директором числился О. В. Сертаков. Его ИП оказывал услуги, аналогичные трудовым функциям работников самого «НЕФТЕМАШ» — САПКОН. Кроме того, выяснилось, что Сертаков О. В. в 2014-2016 годах входил в состав Совета директоров АО «Нефтемаш» — САПКОН.

Как уточнили в пресс-службе Арбитража, суд пришел к выводу, что стоимость услуг ИП оказала влияние на формирование предприятием налоговой базы в сторону уменьшения, что привело к занижению суммы налога на прибыль более чем на 7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU