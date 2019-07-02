До завтрашнего утра перекрыта улица Степана Разина
Работы на трубопроводе идут на участке между Московской и Кутякова
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Компания "Т-Плюс" для ремонта трубопровода перекрыла движение на участке улицы Степана Разина в Саратове.
Закрыто движение автотранспорта от Московской до Кутякова.
Ориентировочный срок завершения работ – 6.00 3 июля.
Энергетики принесли свои извинения и выставили предупреждающие знаки к месту работ, а также просят автомобилистов заранее планировать маршрут своего передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU