2019-07-02T15:18:22+03:00
Общество

Важный путепровод в Саратовской области будет строить компания из Самары

Отметить начало строительства в Воскресенский район приехал губернатор Радаев
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Фото пресс-службы губернатораФото пресс-службы губернатора
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Строительство нового путепровода над железнодорожными путями в районе села Синодское Воскресенского района Саратовской области стартовало. Сегодня, 2 июля здесь заложили символический камень в ознаменование начала работ. Ритульное событие посетили представители дорожных компаний, Приволжской железной дороги, жители района.

Общая длина участка новой автодороги 1 категории составит 3,5 км. Длина путепровода - 163,48 м в 4 полосы движения транспорта. Объект решить проблему многокилометровых пробок на этом участке трассы Сызрань-Волгоград из-за закрытия переезда. Кроме того, стройка повлечет приток инвестиций и обеспечит рабочие места. Об этом заявил приехавший на закладку символического камня губернатор Радаев.

Строить объект будут не местные дорожники, а самарские. Руководитель ООО НПО «Авангард» - заверил, что будут предприняты усилия, чтобы завершить строительство ранее запланированного срока - не в 2021, а в 2020 году. Общая стоимость объекта составит 1,5 млрд. рублей.

Губернатор Радаев напомнил, что на этой трассе в 2015 году построен транспортный обход Елшанки, а в прошлом месяце началось строительство обхода у станции Сенная в Вольском районе. Также он отметил поддержку спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина в продвижении проекта на федеральном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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