2019-07-02T14:18:34+03:00
Происшествия

Пристава оштрафовали на 250 тысяч за присвоение машины должника

Пристав продал переданное ему на хранение имущество, арестованное у должника
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В Марксе бывшему судебному приставу-исполнителю районного отдела вынесен приговор по делу о растрате чужого имущества с использованием служебного положения. Суд оштрафовал пристава на 250 тыс. рублей и запретил на три года занимать должности в органах госвласти.

Как рассказали в региональном СУ СКР, в июне 2016 года в Марксе приставы наложили арест на имущество местного жителя, который задолжал банку.

Имущество, в том числе транспортное средство, в связи с крупногабаритностью оставлено на ответственное хранение судебному приставу-исполнителю, в чьем производстве находились материалы.

С июля по август 2017 года, пристав продал чужое имущество, зная, что оно по закону принадлежит банку.

В суде злоумышленник вину не признал, приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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