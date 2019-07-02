Саратовцы чаще всего травятся этиловым спиртом

СЕГОДНЯ 13:21 2019-07-02T13:21:06+03:00

А умирают от спиртосодержащих непищевых жидкостей

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Жители Саратовской области чаще всего травятся этиловым спиртом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, таких случаев зарегистрировано 295 за пять месяцев года (93.7%)/

Из них 92 оказались смертельными.

Суррогатами алкоголя отравились девять человек, причем все выжили.

Также зарегистрировано 11 фактов отравления спиртосодержащими непищевыми жидкостями – десять из них закончились смертью.

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ИСТОЧНИК KP.RU