В Саратовской области растет число отравлений алкоголем
За пять месяцев скончались 102 человека
.Фото: Екатерина Семенова
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В Саратовской области за пять месяцев 2019 года алкоголем отравились 315 человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, 102 случая привели к смерти пострадавших.
Для сравнения, за январь-май 2018 года отравились 287 граждан, из них скончался 91 человек.
- Наблюдается увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями, в том числе с летальным исходом в 1,1 раза, — подчеркнули в ведомстве.
Большинство пострадавших от отравления алкоголем — мужчины. Их доля в общем числе составляет 77,5%.
ИСТОЧНИК KP.RU