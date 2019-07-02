В Саратовской области растет число отравлений алкоголем

СЕГОДНЯ 11:55 2019-07-02T12:21:43+03:00

За пять месяцев скончались 102 человека

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В Саратовской области за пять месяцев 2019 года алкоголем отравились 315 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Роспотребнадзоре, 102 случая привели к смерти пострадавших.

Для сравнения, за январь-май 2018 года отравились 287 граждан, из них скончался 91 человек.

- Наблюдается увеличение количества отравлений спиртосодержащими жидкостями, в том числе с летальным исходом в 1,1 раза, — подчеркнули в ведомстве.

Большинство пострадавших от отравления алкоголем — мужчины. Их доля в общем числе составляет 77,5%.

ИСТОЧНИК KP.RU