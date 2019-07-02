В Саратове спасатели вытащили провалившегося в погреб мужчину
Инцидент произошел на Пензенской улице
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Сотрудники Саратовской областной службы за прошедшие сутки выезжали на несколько вызовов.
- Спасатели вытаскивали мужчину, провалившегося в погреб гаража на улице Пензенская, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.
Напомним, это не первый подобный случай. Так, 10 апреля в трехметровый погреб на Вишневом проезде упал 45-летний мужчина. Его доставали с помощью спецоборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU