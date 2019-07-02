2019-07-02T10:53:01+03:00
Происшествия

В Саратове спасатели вытащили провалившегося в погреб мужчину

Инцидент произошел на Пензенской улице
Ольга Симонова
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Сотрудники Саратовской областной службы за прошедшие сутки выезжали на несколько вызовов.

- Спасатели вытаскивали мужчину, провалившегося в погреб гаража на улице Пензенская, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.

Напомним, это не первый подобный случай. Так, 10 апреля в трехметровый погреб на Вишневом проезде упал 45-летний мужчина. Его доставали с помощью спецоборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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