В Саратове спасатели достали провалившегося в погреб мужчину

СЕГОДНЯ 09:13 2019-04-11T09:13:03+03:00

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В Ленинском районе Саратова вчера, 10 апреля, спасатели доставали мужчину, провалившегося в трехметровый погреб.

- ЧП случилось в доме №19 по Вишневому проезду. Вызов городским спасателям поступил в 20:50, — сообщил «КП-Саратов» начальник облспаса Юрий Юрин.

Сотрудники достали 45-летнего мужчину с помощью специального оборудования.

Гражданин получил незначительные ушибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU