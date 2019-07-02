В Саратове часы обратного отсчета до чемпионата мира оснастили взломанной операционной системой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-02T10:47:35+03:00

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На часах обратного отсчета до начала чемпионата мира по пожарным играм, которые были торжественно открыты в Саратове, установлено нелицензионное ПО.

Системное оповещение о возможно пиратской версии операционной системы Windows появилась поверх цифрового изображения обратного отсчета на часах, которые установлены на пешеходной зоне улицы Волжская, возле трамвая «Семен».

Эта стела с таймером стоит на улице Волжская

Как поясняют в комментариях к посту саратовцы, по всей видимости, взломанная операционная система выдала этот запрос при попытке обновления.

При этом комментаторы отмечают, что стоимость лицензионной операционной системы около 6 тыс. рублей, что, по сравнению с ценой всей конструкции, — копейки.

Вот некоторые из комментариев:

Влад Небесных:

- Обычное окно обновления. На крякнутой винде отключили автообновления , вот оно и вылезло

Владимир Лыков:

- Дожили! Винду крякнуть не могут!

Сергей Митюшкин:

А в смете полюбому покупка лицензии винды есть

(пунктуация и орфография - авторские - прим. ред.)

Подобных стел с часами в Саратове установили три. Кроме как на улице Волжская, они есть у железнодорожного вокзала и на Театральной площади. Последний объект торжественно открыли месяц назад, 1 июня. В церемонии принял участие министр спорта и молодежной политики области Александр Абросимов.

Сам чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту пройдет в Саратове в сентябре 2019 года. Предварительно, в соревнованиях подтвердили участие 20 стран мира, включая Китай, Корею, Иран, Монголию, Сенегал и другие.

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ИСТОЧНИК KP.RU