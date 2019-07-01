Троллейбусы №2 не будут ходить до 21 июля
Причиной прекращения работы троллейбусов №2 в Саратове стали работы энергетиков.
Сегодня, 1 июля, с 16:15 троллейбус перестал ходить по маршруту. Это связано с ремонтными работами ПАО «Т Плюс» на улице Радищева.
Перекрытие долговременное — возобновить движение, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», планируется 21 июля.
Напомним, только сегодня утром в мэрии сообщили, что с 1 июля возобновилось движение троллейбусов №2, которые не ходили из-за коммунальных работ.
Также напомним, что 1 июля до 30 августа закрылся троллейбусный маршрут №2А.
Это связано с раскопками энергетиков ПАО «Т Плюс» на улице Горького, от Мичурина до Рабочего переулка.
ИСТОЧНИК KP.RU