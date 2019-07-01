2019-07-01T18:17:07+03:00
Общество

Троллейбусы №2 не будут ходить до 21 июля

Аварии коммунальщиков не дают городскому транспорту нормально работать
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Причиной прекращения работы троллейбусов №2 в Саратове стали работы энергетиков.

Сегодня, 1 июля, с 16:15 троллейбус перестал ходить по маршруту. Это связано с ремонтными работами ПАО «Т Плюс» на улице Радищева.

Перекрытие долговременное — возобновить движение, по данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», планируется 21 июля.

Напомним, только сегодня утром в мэрии сообщили, что с 1 июля возобновилось движение троллейбусов №2, которые не ходили из-за коммунальных работ.

Также напомним, что 1 июля до 30 августа закрылся троллейбусный маршрут №2А.

Это связано с раскопками энергетиков ПАО «Т Плюс» на улице Горького, от Мичурина до Рабочего переулка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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