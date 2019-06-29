ГУ МВД России разоблачила финансовую пирамиду с филиалом в Саратове

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-29T18:44:51+03:00

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Мошенники обманули более двух тысяч граждан более чем на миллиард рублей.

Сотрудниками ГУ МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники мошеннической организованной группы, которые действовали в нескольких регионах страны, в том числе, в Саратове.

От имени зарубежной инвестиционной компании с граждан получали деньги, обещая до 36% годовых, обещая инвестиции в строительный бизнес и сферу жилищно-коммунального хозяйства. Мошенники привлекали средства клиентов через сотни интернет-сайтов Получателем денег в конце преступной цепочки было юридическое лицо, зарегистрированное в оффшоров Южной Америки. Часть средств вкладывались в подконтрольный бизнес на территории Рязанской области. Страховые догвора также заключались на зарубежную компанию, от которой получить вкладчики ничего не смогут.

- Головной офис организации располагался на территории Ивановской области, а филиалы – в Ярославской, Вологодской, Самарской, Волгоградской, Саратовской и Московской областях. По предварительным данным, с 2016 по 2019 годы мошенники обманули более двух тысяч граждан, которым причинен ущерб на сумму свыше миллиарда рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, проведено более 50 обысков на территории шести регионов России. .

ИСТОЧНИК KP.RU