Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» под Балашовом
В столкновении грузовика и "Гранты" пострадали 4 человека
ДТП под Балашовом. Фото ГИБДД Саратовской области
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Авария произошла в 12:20 на 571 км дороги Р-22 Каспий в Саратовской области. По предварительным данным ГИБДД области в Балашовском районе 57-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» допустил столкновение с ВАЗ-219020, которой управлял 43-летний мужчина.
В результате ДТП 37-летний пассажир «Газели» пассажир 8-летний пассажир "Лады Гранта" и 48-летняя женщина из легковушки госпитализированы.
ИСТОЧНИК KP.RU