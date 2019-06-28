Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали в ДТП с «Газелью» под Энгельсом
Им на помощь пришли спасатели
Изменить размер текста:
В Энгельсском районе Саратовской области произошло ДТП с участием автомобилей «скорой помощи» и «ГАЗели».
Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла в районе поселка Анисовка.
Водитель и фельдшер «скорой помощи» пострадали. Им помогли на месте, но, возможно, потребуется госпитализация. Сейчас там работают сотрудники Энгельсской служба спасения, еще одна бригада «скорой помощи» и полицейские ДПС.
ИСТОЧНИК KP.RU