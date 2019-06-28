Южный подход к аэропорту «Гагарин» сократит путь на 20 минут

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-28T11:33:29+03:00

Там ведутся последние работы по укладке асфальта [видео]

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Во время визита в новый аэропорт под Саратовом председатель Государственной думы Вячеслав Володин поинтересовался автоподъездами к объекту.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», по словам зампреда правительства Романа Бусаргина, путь по основной автодороге, через Северный подход, составит 1,5 часа.

Если ехать через Дубки, то время сокращается примерно на 20 минут. В настоящее время этот Южный подход еще в процессе работы – там осталось проложить примерно семь км асфальта.

- Через Северный подход удобнее добираться из Вольска, Балашова, Балакова, а тем, кто едет из Энгельса – Дубки ближе намного, – отметил Володин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/717217" frameborder="0"></iframe> Володину рассказали про Северный и Южный подходы к аэропорту "Гагарин".

ИСТОЧНИК KP.RU