2019-06-28T09:09:19+03:00
Происшествия

Саратовец выкинул в реку окровавленный топор и заявил, что не знает, кто зарубил его отца

29-летний мужчина покромсал отца ножом и топором за плохие слова в адрес матери
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Фото регионального СУ СКР с места преступленияФото регионального СУ СКР с места преступления
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Предъявлено обвинение 29-летнему мужчине, жителю Фрунзенского района Саратова, в убийстве собственного отца. По мнению следователей, мужчина орудовал топором и ножом.

Убийство произошло 25 июня в частном доме по 12-му Шелковичному проезду. В ходе распития спиртного 57–летний мужчина критически отозвался о своей бывшей жене. Сын Роман встал на защиту матери. Повздорив, мужчины разошлись по разным комнатам.

- Но нанесенная обида не давала сыну покоя. Схватив находившийся в доме топор, он забежал в комнату, где на диване лежал отец и нанес ему несколько ударов по голове и телу. Не остановившись на этом, 29-летний мужчина нанес родителю несколько ударов по телу ножом. Осознав, что отец не подает признаков жизни, мужчина попытался скрыть следы преступления, смыв с себя кровь и выбросив топор в расположенный неподалеку от дома водоем. После чего позвонил родственникам, сообщив, что вернувшись домой, он якобы увидел страшную картину, к которой не имеет никакого отношения, - рассказали в региональном СУ СКР.

Судмедэксперты зафиксировали на теле убитого множественные проникающие колото-резаные ранения груди с повреждением внутренних органов, множественные рубленые раны тела. Мужчина скончался от них и острой кровопотери.

Вину сын убитого, которого местные жители знали под прозвищем Рома – д..б, признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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