2019-06-28T08:30:29+03:00
Общество

В Саратовской области становится все больше предпенсионеров

Свыше 6,5 тысяч человек уже подтвердили этот статус
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Территориальными органами ПФР с начала года выдано уже 6533 справки предпенсионера. Им предоставляются льготы и дополнительные меры социальной поддержки по линии различных ведомств.

Людям предпенсионного возраста - за пять лет до нового пенсионного возраста с учетом переходных положений - предоставлено право бесплатно получать в органах ПФР сведения, подтверждающие статус «предпенсионера» Это можно сделать лично, обратившись в органы ПФР, либо в МФЦ

Так, в 2019 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 51 год, рожденные с 1964 по 1968 год, и мужчины, достигшие возраста 56 лет (1959 – 1963г.р.) Это касается лиц, выходящих на пенсию по общим основаниям. При определении статуса предпенсионера у претендующих на досрочное назначение пенсии по старости, к примеру многодетные матери или учителя, применяются дополнительные критерии.

Работодатели обязаны предоставлять этой категории граждан ежегодно два дополнительных оплачиваемых дня на прохождение диспансеризации. Также предпенсионеры имеют право на повышенное пособие по безработице (максимальная сумма – 11280 рублей) в течение года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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