Прощание с Юрием Ошеровым состоится в понедельник в ТЮЗе
Панихида начнется в 11:00
Изменить размер текста:
Прощание с художественным руководителем саратовского ТЮЗа имени Киселева Юрием Ошеровым, скончавшимся сегодня, 27 июня, на 77-м году жизни, состоится в понедельник, 1 июля.
- Панихида по народному артисту начнется в 11:00 в здании ТЮЗа на Киселева, 1, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона.
Напомним, 17 июня с Юрием Ошеровым случилась трагедия, он упал в оркестровую яму, а после был госпитализирован. Без сознания его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался на 77-м году жизни сегодня, 27 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU