Прощание с Юрием Ошеровым состоится в понедельник в ТЮЗе

СЕГОДНЯ 17:27 2019-06-27T17:27:11+03:00

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Прощание с художественным руководителем саратовского ТЮЗа имени Киселева Юрием Ошеровым, скончавшимся сегодня, 27 июня, на 77-м году жизни, состоится в понедельник, 1 июля.

- Панихида по народному артисту начнется в 11:00 в здании ТЮЗа на Киселева, 1, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве культуры региона.

Напомним, 17 июня с Юрием Ошеровым случилась трагедия, он упал в оркестровую яму, а после был госпитализирован. Без сознания его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Он скончался на 77-м году жизни сегодня, 27 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU