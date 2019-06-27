2019-06-27T17:17:04+03:00
Политика

Володин предложил сделать музейные фонды открытыми для посетителей

Об этом он заявил после экскурсии по дому-музею Чернышевского
Поделиться:
Володин на территории дома-музея Н.Г.ЧернышевскогоВолодин на территории дома-музея Н.Г.ЧернышевскогоФото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:

Вячеслав Володин в ходе экскурсии по дому музею Чернышевского в Саратове 27 июня высказал несколько предложений о будущей реставрации и реконструкции этого и других объектов историко-культурного значения.

- Музейный комплекс дома-музея Чернышевского в Саратове является муниципальным. При этом сохранность его велика. Для нас крайне важно, чтобы этот музей был сохранен и впредь. Это не просто дом Чернышевского, помимо того, что тут жил замечательный писатель, философ, революционер, это ещё и часть Саратова. Эта важная частичка Саратова двухсотлетней давности сохранилась именно потому что это музей, - сказал спикер ГД во время посещения музея.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Возникла дискуссия, что рядом вполне могут построить очередное высотное современное здание и пропадет вид на Волгу.

- Сейчас есть законы. Даже рядом не могут строить, чтобы не нарушить ансамбль, - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что неконтролируемая застройка в прошлом нанесла непоправимый вред архитектурной целостности Саратова. При этом сохранением музеев должны заниматься все уровни власти от федерального до местного.

- Если мы решим вопрос с финансированием, то не важно будет, какой статус муниципальный или региональный. Но это вопрос - насколько городские власти сами заинтересованы в сохранении таких объектов и их работников, заметил председатель ГД.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Володину показали место хранения фондов музея. Сюда для посетителей доступ закрыт. Вячеславу Володину предложили включить в проект реставрации возможность открытого хранения фондов.

- Пусть эту будет затратно, ну лучше это сделать. Тогда музей будет живой. Ведь сейчас экспонаты выставляют очень редко. Причем это рекомендуется внести в проектах всех музеев, которые вошли в программу реставрации. Чтобы все люди могли знакомится со всеми ценностями, которые там есть. А то мы сделаем стены, а дальше что? Здесь хранится 60 тысяч экспонатов, а что мы сейчас увидели? Они должны быть доступны. Поэтому надо продумать и включить это в проект. То есть предусмотреть оборудование, чтобы большая часть фондов хранилась на всеобщем обозрении. Хотя это и удорожание, - признал Вячеслав Володин.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Напомним, дом-музей Чернышевского вошел в программу Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия в Саратовской области наряду с еще 22 объектами. В этом году по всем должна быть подготовлена проектно-сметная документация, чтобы определить объемы и источники финансирования и со следующего года уже начать работы по реставрации.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В магазины Красноармейского района не могли попасть инвалиды
В Ершове организация задолжала работникам 478 тыс. рублей
В июле в Энгельсе откроют памятник святым Петру и Февронии
Володин пригласил всех в дом-музей Чернышевского
На пожаре в Энгельсе имущество потеряли 100 предпринимателей
Более 100 философов приехали в СГЮА на международную конференцию
Главный метеоролог Саратовской области: При такой пожароопасности осадков будет недостаточно
На улице Блинова до полуночи отключили воду
В Ртищеве устранили опасный полигон для отходов
Вячеслав Володин работает сегодня в Саратовской области
На улице Персидского в Энгельсе полыхает частный дом
Четыре человека в федеральном розыске задержаны в Саратове
В Саратове после «Розы ветров» выпускникам покажут два фильма
Мужчине дали пять лет колонии за изнасилование старушки в Энгельсе
Саратовец прятал от приставов в автосервисе машину из-за долга по кредиту
Средняя зарплата в Саратовской области равна почти 28,5 тыс. рублей
В Саратове сын убил отца топором и ножом из-за обиды за оскорбление мамы
В июне суд взыскал с УК в пользу ООО «КВС» более 2 млн рублей
Байкер протаранил иномарку у пивзавода в Марксе
Саратовец зарезал соседа за оскорбление своей жены
Панков: Вопрос лекарств для диабетиков сдвинется с мертвой точки