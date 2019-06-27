Володин предложил сделать музейные фонды открытыми для посетителей

СЕГОДНЯ 17:09 2019-06-27T17:17:04+03:00

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Вячеслав Володин в ходе экскурсии по дому музею Чернышевского в Саратове 27 июня высказал несколько предложений о будущей реставрации и реконструкции этого и других объектов историко-культурного значения.

- Музейный комплекс дома-музея Чернышевского в Саратове является муниципальным. При этом сохранность его велика. Для нас крайне важно, чтобы этот музей был сохранен и впредь. Это не просто дом Чернышевского, помимо того, что тут жил замечательный писатель, философ, революционер, это ещё и часть Саратова. Эта важная частичка Саратова двухсотлетней давности сохранилась именно потому что это музей, - сказал спикер ГД во время посещения музея.

Возникла дискуссия, что рядом вполне могут построить очередное высотное современное здание и пропадет вид на Волгу.

- Сейчас есть законы. Даже рядом не могут строить, чтобы не нарушить ансамбль, - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что неконтролируемая застройка в прошлом нанесла непоправимый вред архитектурной целостности Саратова. При этом сохранением музеев должны заниматься все уровни власти от федерального до местного.

- Если мы решим вопрос с финансированием, то не важно будет, какой статус муниципальный или региональный. Но это вопрос - насколько городские власти сами заинтересованы в сохранении таких объектов и их работников, заметил председатель ГД.

Володину показали место хранения фондов музея. Сюда для посетителей доступ закрыт. Вячеславу Володину предложили включить в проект реставрации возможность открытого хранения фондов.

- Пусть эту будет затратно, ну лучше это сделать. Тогда музей будет живой. Ведь сейчас экспонаты выставляют очень редко. Причем это рекомендуется внести в проектах всех музеев, которые вошли в программу реставрации. Чтобы все люди могли знакомится со всеми ценностями, которые там есть. А то мы сделаем стены, а дальше что? Здесь хранится 60 тысяч экспонатов, а что мы сейчас увидели? Они должны быть доступны. Поэтому надо продумать и включить это в проект. То есть предусмотреть оборудование, чтобы большая часть фондов хранилась на всеобщем обозрении. Хотя это и удорожание, - признал Вячеслав Володин.

Напомним, дом-музей Чернышевского вошел в программу Вячеслава Володина по сохранению историко-культурного наследия в Саратовской области наряду с еще 22 объектами. В этом году по всем должна быть подготовлена проектно-сметная документация, чтобы определить объемы и источники финансирования и со следующего года уже начать работы по реставрации.

ИСТОЧНИК KP.RU