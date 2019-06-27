Нас постигла невосполнимая утрата: Радаев выразил соболезнования о смерти Ошерова

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-27T12:02:26+03:00

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выразил соболезнования в связи со смертью худрука ТЮЗа Юрия Ошерова.

- Нас постигла невосполнимая утрата. Ушел из жизни Юрий Петрович Ошеров, с которым связана целая эпоха в истории детского театрального искусства.

Юрий Ошеров всецело посвятил себя театру, состоялся как выдающийся актер, режиссер. Благодаря своему яркому таланту, душевной щедрости, мастерству он создавал роли, запоминающиеся на годы, замечательные спектакли, которыми восхищались зрители разных поколений.

За профессионализм, огромное обаяние, глубочайшую принципиальность и ответственность Юрия Петровича ценили и уважали его коллеги, друзья, саратовцы. Авторитетный педагог и наставник он воспитал немало молодых прекрасных актеров. Вел большую просветительскую и общественную деятельность. Юрий Ошеров был истинным патриотом, верным своему делу, родному театру и городу.

Безвременная кончина Юрия Петровича Ошерова — это большое горе для его родных и близких, для всех, кто его знал. Это потеря для всего региона. Светлая память о Юрии Ошерове навсегда останется в наших сердцах, — отметил Валерий Радаев.

ИСТОЧНИК KP.RU