Приставы взыскали с саратовца долг в полмиллиона за электричество

СЕГОДНЯ 10:26 2019-06-27T10:26:07+03:00

Мужчину не мог заставить отдать деньги даже суд

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Судебные приставы Кировского районного отдела взыскали с саратовца долг в полмиллиона рублей за электроэнергию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин долгое время не отдавал деньги. Ресурсоснабжающая организация подала на него в суд, однако расплатиться в добровольном порядке мужчина так и не захотел.

В отношении него возбудили исполнительное производство, а деньги в счет погашения долга сняли с одного из его счетов. Остальную сумму удержали с дохода неплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU