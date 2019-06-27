2019-06-27T10:26:07+03:00
Происшествия

Приставы взыскали с саратовца долг в полмиллиона за электричество

Мужчину не мог заставить отдать деньги даже суд
Поделиться:
Изменить размер текста:

Судебные приставы Кировского районного отдела взыскали с саратовца долг в полмиллиона рублей за электроэнергию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин долгое время не отдавал деньги. Ресурсоснабжающая организация подала на него в суд, однако расплатиться в добровольном порядке мужчина так и не захотел.

В отношении него возбудили исполнительное производство, а деньги в счет погашения долга сняли с одного из его счетов. Остальную сумму удержали с дохода неплательщика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове скончался худрук ТЮЗа Юрий Ошеров
В Саратове рецидивист украл остановку
На стене в центре Саратова создают масштабное граффити с Янковским
На 50 лет Октября забил коммунальный фонтан
В Калининске водитель УАЗика не поставил его на ручник и попал под колеса
В Энгельсе убийца продлил себе срок, оболгав работника колонии
Под Саратовом рецидивист украл у бывшей возлюбленной золото и сдал в комиссионку
Отключена вода в Ленинском районе Саратова
Мэр Саратова проинспектировал ремонт городских дорог
В Энгельсе упавшее дерево придавило парня и девушку
Животных из зоомагазина на рынке в Энгельсе могли спасти — очевидцы
В Саратове парень обманом забрал у младшеклассника велосипед
В Саратове два месяца ищут пропавшего мужчину с рыжей бородой
Покровчанин избил пенсионерку из Саратова и забрал золотые серьги
Продавцов рынка «Феникс» в Энгельсе не пускают внутрь
Сегодня в Саратове будут ремонтировать шесть дорог
В банке Саратова у мужчины украли борсетку
В Саратове следователи проверяют гибель двух человек в канализации
Центр Саратова перекроют на два дня ради «Розы ветров»
В Саратове через Мирный переулок перестали ходить четыре трамвайных маршрута
Глава Калининского района отправлен под арест
Пожарные в Энгельсе тушили пылающий рынок три часа
Саратов ожидает облачный четверг
В день «Памяти и скорби» в селе Усть-Курдюм прошел «Вечер песен о войне»