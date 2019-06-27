Приставы взыскали с саратовца долг в полмиллиона за электричество
Мужчину не мог заставить отдать деньги даже суд
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Судебные приставы Кировского районного отдела взыскали с саратовца долг в полмиллиона рублей за электроэнергию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданин долгое время не отдавал деньги. Ресурсоснабжающая организация подала на него в суд, однако расплатиться в добровольном порядке мужчина так и не захотел.
В отношении него возбудили исполнительное производство, а деньги в счет погашения долга сняли с одного из его счетов. Остальную сумму удержали с дохода неплательщика.
ИСТОЧНИК KP.RU