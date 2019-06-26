2019-06-26T17:12:17+03:00
Общество

В Саратове поставят второй пункт спасателей на пляже, где нельзя купаться

Солярий в Затоне получит дополнительный спасательный пункт
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Солярий в Затоне пользуется большой популярностью у горожан, которые купаются здесь, несмотря на прямой запрет и предупреждающие таблички.

В ближайшее время здесь установят дополнительный пункт спасателей, который оснастят катерами и моторными лодками. Такое заявление сделал 26 июня на совещании у главы Саратова начальник городского управления защиты населения и территорий от ЧС Даниил Рагозин.

По его словам протяженность береговой полосы, где отдыхают люди, около 200 метров и это не позволяет спасателям с одной точки уследить за ситуацией во всем солярии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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