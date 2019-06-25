2019-06-25T19:47:31+03:00
Общество

Мэрия Саратова: Приложим все усилия, чтобы проект скоростного трамвая появился в срок

Чиновники ответили на критику на странице volodin.saratov
Екатерина Семенова
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В мэрии Саратова прокомментировали сообщение о том, что федеральный бюджет не выделит городу средства на строительство линии скоростного трамвая.

Как ранее писала «КП-Саратов», об этом было заявлено в Instagram volodin.saratov, где причиной названа неготовность проекта.

В администрации заверили, что предпринимаются все необходимые шаги для появления в городе скоростного трамвая.

- Предпроектное решение уже разработано, оно презентовано общественности. На протяжении нескольких месяцев специалисты городской администрации составляли техническое задание на проектирование строительства ветки скоростного трамвая, консультируясь с экспертами, для того, чтобы оно соответствовало всем современным требованиям. На сегодняшний день начаты аукционные процедуры, – говорится в официальном комментарии.

При этом подчеркивается, что подобный проект является для Саратова новым.

В мэрии заверили, что после того, как появится подрядчик на проектирование, чиновники будут активно способствовать, чтобы проект появился в установленный срок.

Напомним, в канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина речь идет о сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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