Мэрия Саратова: Приложим все усилия, чтобы проект скоростного трамвая появился в срок
В мэрии Саратова прокомментировали сообщение о том, что федеральный бюджет не выделит городу средства на строительство линии скоростного трамвая.
Как ранее писала «КП-Саратов», об этом было заявлено в Instagram volodin.saratov, где причиной названа неготовность проекта.
В администрации заверили, что предпринимаются все необходимые шаги для появления в городе скоростного трамвая.
- Предпроектное решение уже разработано, оно презентовано общественности. На протяжении нескольких месяцев специалисты городской администрации составляли техническое задание на проектирование строительства ветки скоростного трамвая, консультируясь с экспертами, для того, чтобы оно соответствовало всем современным требованиям. На сегодняшний день начаты аукционные процедуры, – говорится в официальном комментарии.
При этом подчеркивается, что подобный проект является для Саратова новым.
В мэрии заверили, что после того, как появится подрядчик на проектирование, чиновники будут активно способствовать, чтобы проект появился в установленный срок.
Напомним, в канале сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина речь идет о сентябре.
ИСТОЧНИК KP.RU