2019-06-25T19:38:17+03:00
Общество

Отозвана поправка о выделении денег Саратову на скоростной трамвай

Причина – задержка с проектом
Екатерина Семенова
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В Instagram volodin.saratov опубликован пост сторонников председателя Государственной думы России Вячеслава Володина.

- Поправка о выделении денег на скоростной трамвай в этом году отозвана, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в закон о федеральном бюджете планируется внести изменения. В частности, заложить средства на строительство скоростного трамвая в Саратове. Однако при условии, что к тому времени будет подготовлен проект.

Предполагалось выделить уже в этом году 250 млн рублей на строительство. Но средства город не получит из-за промедления с проектом.

- Сейчас администрации Саратова необходимо подготовить качественный проект. Сентябрь – это тот срок, когда документация должна быть готова и пройдена госэкспертиза. Если и к этому моменту проект готов не будет, это поставит под угрозу реализацию строительства 1-й очереди скоростного трамвая, – сообщает volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU

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