На скоростной трамвай в Саратове могут выделить деньги уже в этом году

СЕГОДНЯ 09:41 2019-06-19T09:41:25+03:00

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В Instagram volodin.saratov опубликован пост о скоростном трамвае в Саратове.

- Есть большая вероятность, что при рассмотрении Госдумой поправок в бюджет во втором чтении, будет поднят вопрос о выделении Саратову уже в этом году 250 млн рублей на скоростной трамвай. Сейчас многое зависит от того, насколько быстро будет готова проектно-сметная документация, вопрос финансирования которой Вячеслав Володин решил ранее.

По словам помощников Вячеслава Володина, если в этом году удастся подготовить проектно-сметную документацию и начать реализацию первого этапа строительства скоростного трамвая, то в следующем году на продолжение реализации проекта будет предусмотрен 1 млрд рублей из средств федерального бюджета. Теперь дело за Саратовской областью и городом: насколько эффективно региональные и городские власти смогут решить эту задачу, — сообщает volodin.saratov.

ИСТОЧНИК KP.RU