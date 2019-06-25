Ремонт дороги на Челюскинцев обернулся ущербом для предпринимателей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-25T16:35:29+03:00

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Предприниматели, владельцы нового здания на углу Вольской и Челюскинцев оказались неприятно поражены ремонтом проезжей части возле их собственности. Во время укладки нового асфальта рабочие залили битумом не только дорогую тротуарную плитку, но и забрызгали гранитные парапеты и бордюры.

- Мы стараемся сделать город красивым, делаем это за свои личные деньги. Нельзя же так делать дороги – одно лечим, другое калечим. Положили смешной слой асфальта в 3 см толщиной и все вокруг загадили, - рассказал «КП-Саратов» один из предпринимателей.

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Такую «работу для галочки» он предложил лучше не начинать вовсе. Как очередной пример бесконтрольности и неэффективности работ по благоустройству мужчина отметил историю появления и исчезновения декоративного металлического забора вдоль тротуара на Челюскинцев, который был установлен в прошлом году, а в этом уже полностью исчез.

- Но деньги на него наверняка освоили хорошие, - считают предприниматели.

ИСТОЧНИК KP.RU