В районе мясокомбината в Энгельсе выловили тело утонувшего мужчины

СЕГОДНЯ 15:14 2019-06-25T15:45:25+03:00

Тело мужчины выловили в протоке за мясокомбинатом в Энгельсе. Фото Энгельсспаса

Это уже 18-й утопленник с начала июня

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Около СНТ «Волжанка» в Энгельсе Саратовской области отдыхающие обнаружили тело утопленника.

Плывущий по реке труп заметил в районе мясокомбината местный житель, который вызвал спасателей и полицию.

Тело из водоема извлекли и передали полиции специалисты «Энгельс-спаса».

Следователям СКР предстоит выяснить личность погибшего и обстоятельства его смерти.

Это уже 18-й человек, погибший на воде в Саратовской области с начала лета.

ИСТОЧНИК KP.RU