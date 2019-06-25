В районе мясокомбината в Энгельсе выловили тело утонувшего мужчины
Это уже 18-й утопленник с начала июня
Тело мужчины выловили в протоке за мясокомбинатом в Энгельсе. Фото Энгельсспаса
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Около СНТ «Волжанка» в Энгельсе Саратовской области отдыхающие обнаружили тело утопленника.
Плывущий по реке труп заметил в районе мясокомбината местный житель, который вызвал спасателей и полицию.
Тело из водоема извлекли и передали полиции специалисты «Энгельс-спаса».
Следователям СКР предстоит выяснить личность погибшего и обстоятельства его смерти.
Это уже 18-й человек, погибший на воде в Саратовской области с начала лета.
ИСТОЧНИК KP.RU