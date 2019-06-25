Сотрудники ДПС в Саратове спасли водителя, которому стало плохо с сердцем

СЕГОДНЯ 09:12 2019-06-25T09:20:28+03:00

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ЧП случилось накануне на проспекте Строителей в Ленинском районе. Возле инспекторов саратовского полка ДПС остановилась иномарка, в которой ехал мужчина с женой и ребенком.

Водитель рассказал, что внезапно почувствовал себя плохо, у него проблемы с сердцем. Ехать дальше он не мог, а супруга не умела управлять авто. Мужчина попросил полицейских отвезти его в больницу.

- Один сотрудник ДПС сел на водительское место иномарки. Второй инспектор на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами обеспечил беспрепятственный проезд машины до больницы, где гражданину была оказана своевременная медицинская помощь, — рассказали в отделе пропаганды городского ГИБДД.

Водитель поблагодарил за спасение старшего лейтенанта полиции Евгения Конищева и лейтенанта полиции Дениса Конченкова.

ИСТОЧНИК KP.RU