Сотрудники ДПС в Саратове спасли водителя, которому стало плохо с сердцем
ЧП случилось накануне на проспекте Строителей в Ленинском районе. Возле инспекторов саратовского полка ДПС остановилась иномарка, в которой ехал мужчина с женой и ребенком.
Водитель рассказал, что внезапно почувствовал себя плохо, у него проблемы с сердцем. Ехать дальше он не мог, а супруга не умела управлять авто. Мужчина попросил полицейских отвезти его в больницу.
- Один сотрудник ДПС сел на водительское место иномарки. Второй инспектор на служебном автомобиле с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами обеспечил беспрепятственный проезд машины до больницы, где гражданину была оказана своевременная медицинская помощь, — рассказали в отделе пропаганды городского ГИБДД.
Водитель поблагодарил за спасение старшего лейтенанта полиции Евгения Конищева и лейтенанта полиции Дениса Конченкова.
ИСТОЧНИК KP.RU