2019-06-24T17:32:06+03:00
Происшествия

Полиция проверяет массовую драку кавказцев на пляже в Балаково

О драке сообщили в соцсетях очевидцы [видео]
Поделиться:
На пляже в Балаково драка вспыхнула среди отдыхающих. Фото соцсетейНа пляже в Балаково драка вспыхнула среди отдыхающих. Фото соцсетей
Изменить размер текста:

Полиция начала проверку по сообщениям о массовой драке на пляже в 7-м микрорайоне Балаково. Инцидент произошел вечером 23 июня.

Как рассказала в группе «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте свидетель событий Евгения Яшина, в потасовке на пляже участвовали 12-15 человек, выходцев с Кавказа.

- После бурного выяснения отношений среди отдыхающих с детьми, группа переместилась к детской площадке и начала потасовку. Угомониться парни не могли в течение минут 20. Но этот «малозначительный» факт не расшевелил администрацию пляжа. Неравнодушные отдыхающие обратились к спасателям и работникам пляжа с просьбой отреагировать на происходящее. Ответ был, мягко говоря, ошеломляющий: «Спасатели следят за порядком на воде, а то, что происходит на самом пляже - их не касается. Если хотите - вызывайте полицию!», - рассказала Евгения.

Полицию вызвать по прямому номеру не удалось. никто не брал трубку. Только после звонка в на номер экстренных служб 112 через несколько минут появилась патрульная машина. К этому времени дебоширы уже обнимались и мирились, а увидев полицейскую машину, разбежались.

Очевидцы в соцсетях просят администрацию городского пляжа в случае возникновения угрозы безопасности посетителям хотя бы оперативно вызывать полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, о данном факте доложено руководству Главка, назначено проведение проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Под мостом Саратов — Энгельс произошла драка с использованием ножей и кирпичей

Один человек пострадал (подробнее)

Драка на пляже в Балаково заставила отдыхающих хватать в охапку и уносить подальше детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Панков: Будет проведена проверка действий депутата Саратовской гордумы Светланы Глуховой
В Аткарск горел маслозавод
В Татищевском районе утонул житель Озинок
В Саратове пройдут соревнования по роллер спорту
В Саратове на ночь перекроют проезд Котовского
В Саратовской области обнаружили опасное лекарство для рожениц
За поимку поджигателя правительства Саратовской области дают 100 тыс. рублей
Юлия Литневская поздравила детско-юношескую спортивно-адаптивную школу «Реабилитация и Физкультура» с юбилеем
В Балаково в сбросном канале утонул 50-летний мужчина
В Саратовской области выявлено небезопасное лекарство для животных
Полиция Саратова предлагает водителям отказаться от галстуков и надеть очки
В Саратове незаконно торговали сыром и молоком
Водитель Mitsubishi погиб в столкновении с мини-грузовиком Suzuki под Марксом
Отец из Энгельса задолжал своей дочери 56 тыс. рублей
В Саратове аптеку оштрафовали за неправильное хранение лекарств
ООО «КВС» напоминает о необходимости устанавливать ИПУ
В Ртищево гость украл у друга золотую цепочку
Роспотребнадзор одобрил купание на восьми пляжах саратова
Банк «Открытие»: молодежь выбирает дебетовые карты и мобильные сервисы
В Саратове трамвай №3 сошел с рельсов