Полиция проверяет массовую драку кавказцев на пляже в Балаково
Полиция начала проверку по сообщениям о массовой драке на пляже в 7-м микрорайоне Балаково. Инцидент произошел вечером 23 июня.
Как рассказала в группе «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте свидетель событий Евгения Яшина, в потасовке на пляже участвовали 12-15 человек, выходцев с Кавказа.
- После бурного выяснения отношений среди отдыхающих с детьми, группа переместилась к детской площадке и начала потасовку. Угомониться парни не могли в течение минут 20. Но этот «малозначительный» факт не расшевелил администрацию пляжа. Неравнодушные отдыхающие обратились к спасателям и работникам пляжа с просьбой отреагировать на происходящее. Ответ был, мягко говоря, ошеломляющий: «Спасатели следят за порядком на воде, а то, что происходит на самом пляже - их не касается. Если хотите - вызывайте полицию!», - рассказала Евгения.
Полицию вызвать по прямому номеру не удалось. никто не брал трубку. Только после звонка в на номер экстренных служб 112 через несколько минут появилась патрульная машина. К этому времени дебоширы уже обнимались и мирились, а увидев полицейскую машину, разбежались.
Очевидцы в соцсетях просят администрацию городского пляжа в случае возникновения угрозы безопасности посетителям хотя бы оперативно вызывать полицию.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, о данном факте доложено руководству Главка, назначено проведение проверки.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Под мостом Саратов — Энгельс произошла драка с использованием ножей и кирпичей
Один человек пострадал (подробнее)
Драка на пляже в Балаково заставила отдыхающих хватать в охапку и уносить подальше детей.
ИСТОЧНИК KP.RU