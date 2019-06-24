Полиция проверяет массовую драку кавказцев на пляже в Балаково

СЕГОДНЯ 17:30 2019-06-24T17:32:06+03:00

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Полиция начала проверку по сообщениям о массовой драке на пляже в 7-м микрорайоне Балаково. Инцидент произошел вечером 23 июня.

Как рассказала в группе «Типичный Балаково» соцсети ВКонтакте свидетель событий Евгения Яшина, в потасовке на пляже участвовали 12-15 человек, выходцев с Кавказа.

- После бурного выяснения отношений среди отдыхающих с детьми, группа переместилась к детской площадке и начала потасовку. Угомониться парни не могли в течение минут 20. Но этот «малозначительный» факт не расшевелил администрацию пляжа. Неравнодушные отдыхающие обратились к спасателям и работникам пляжа с просьбой отреагировать на происходящее. Ответ был, мягко говоря, ошеломляющий: «Спасатели следят за порядком на воде, а то, что происходит на самом пляже - их не касается. Если хотите - вызывайте полицию!», - рассказала Евгения.

Полицию вызвать по прямому номеру не удалось. никто не брал трубку. Только после звонка в на номер экстренных служб 112 через несколько минут появилась патрульная машина. К этому времени дебоширы уже обнимались и мирились, а увидев полицейскую машину, разбежались.

Очевидцы в соцсетях просят администрацию городского пляжа в случае возникновения угрозы безопасности посетителям хотя бы оперативно вызывать полицию.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области, о данном факте доложено руководству Главка, назначено проведение проверки.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/716380" frameborder="0"></iframe> Драка на пляже в Балаково заставила отдыхающих хватать в охапку и уносить подальше детей.

ИСТОЧНИК KP.RU