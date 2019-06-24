За поимку поджигателя правительства Саратовской области дают 100 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:31 2019-06-24T16:31:01+03:00

Молодой человек швырнул на проходную правительства бутылку с «коктейлем Молотова»

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Разыскивается парень, который пытался поджечь правительство Саратовской области.

Напомним, ночью 12 мая юноша бросил бутылку с «коктейлем Молотова», после чего снял с себя одежду, в которой был на момент совершения преступления, чтобы уйти незамеченным.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, за его поимку объявлено вознаграждение в 100 тыс. рублей.

Приметы молодого человека: на вид 25-30 лет, рост 175-180 сантиметров, среднее, ближе к худощавому телосложение. Он был одет в куртку темного цвета с капюшоном, футболку (с рисунком границ

Российской Федерации), брюки (трико) темного цвета, кроссовки темные с четырьмя белыми полосами, зашнурованные крестообразно белыми шнурками. При себе имел рюкзак темного цвета.

Его обвиняют по статье 167 — умышленное уничтожение или повреждение имущества.

ИСТОЧНИК KP.RU