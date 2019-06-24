В Балаково в сбросном канале утонул 50-летний мужчина

СЕГОДНЯ 16:17 2019-06-24T16:43:02+03:00

Водолазы подняли его тело со дна [фото]

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В Балаково на пляже садового товарищества "Цемент" возле Ивановского шоссе утонул 50-летний мужчина.

На несанкционированном для купания пляже сбросного канала специалистов облспаса встретила нетрезвая свидетельница трагедии. которая несмогла точно указать место, где исчез мужчина.

После непродолжительных поисков на дне канала водолазы обнаружили тело утопленника и передали его полиции.

Сейчас следователи СКР выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, это уже 17 случай гибели на воде с начала июня.

Фото Саратовоблспаса

ИСТОЧНИК KP.RU