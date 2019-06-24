2019-06-24T16:43:02+03:00
Происшествия

В Балаково в сбросном канале утонул 50-летний мужчина

Водолазы подняли его тело со дна [фото]
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Водолазы достали тело мужчины со дна канала. Фото Саратовской областной службы спасенияВодолазы достали тело мужчины со дна канала. Фото Саратовской областной службы спасения
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В Балаково на пляже садового товарищества "Цемент" возле Ивановского шоссе утонул 50-летний мужчина.

На несанкционированном для купания пляже сбросного канала специалистов облспаса встретила нетрезвая свидетельница трагедии. которая несмогла точно указать место, где исчез мужчина.

После непродолжительных поисков на дне канала водолазы обнаружили тело утопленника и передали его полиции.

Сейчас следователи СКР выясняются все обстоятельства случившегося.

Напомним, это уже 17 случай гибели на воде с начала июня.

Фото Саратовоблспаса

Фото Саратовоблспаса

ИСТОЧНИК KP.RU

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