Ветеринары не зафиксировали массовой гибели ежей на Кумысной поляне
Специалисты Управления ветеринарии Саратовской области провели проверку на Кумысной поляне, где горожане заявили о массовой гибели ежей.
Как ранее сообщала «КП-Саратов», по словам местных жителей, в лесополосе было найдено несколько трупов ежей. Якобы это могло быть связано с проводимой на Кумысной поляне дератизацией.
- Массового падежа животных не зафиксировано. Обнаружены останки двух особей (уже разложившиеся и не подлежащие лабораторным исследованиям), которые уничтожены безопасным способом, — сообщили по итогам проверки в Управлении ветеринарии.
Сотрудники парка Кумысной поляны также не обнаружили масштабной гибели ежей. Тем не менее, ветеринары будут получать оперативную информацию от лесников.
ИСТОЧНИК KP.RU