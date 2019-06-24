2019-06-24T13:35:12+03:00
Общество

Ветеринары не зафиксировали массовой гибели ежей на Кумысной поляне

Было обнаружено два трупа
Екатерина Семенова
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Ветеринары не обнаружили массовой гибели ежей в СаратовеВетеринары не обнаружили массовой гибели ежей в СаратовеФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Специалисты Управления ветеринарии Саратовской области провели проверку на Кумысной поляне, где горожане заявили о массовой гибели ежей.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», по словам местных жителей, в лесополосе было найдено несколько трупов ежей. Якобы это могло быть связано с проводимой на Кумысной поляне дератизацией.

- Массового падежа животных не зафиксировано. Обнаружены останки двух особей (уже разложившиеся и не подлежащие лабораторным исследованиям), которые уничтожены безопасным способом, — сообщили по итогам проверки в Управлении ветеринарии.

Сотрудники парка Кумысной поляны также не обнаружили масштабной гибели ежей. Тем не менее, ветеринары будут получать оперативную информацию от лесников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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