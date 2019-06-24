2019-06-24T11:43:40+03:00
Происшествия

Саратовскому пожарному объявлена благодарность за ликвидацию возгорания на Чапаева

Пожар бушевал на площади 278 кв. метров
Екатерина Семенова
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Стали известны подробности крупного пожара на улице Чапаева в Саратове.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил 22 июня в 11:06.

Горели деревянные двухквартирные дома и надворные постройки по адресу Чапаева, 215 в Кировском районе.

На место ЧП срочно выехали 10 пожарных подразделений, 38 человек личного состава, объявлен повышенный ранг пожара №2.

- Данный район имеет плотную застройку жилыми домами. Тушение осложнялось удаленностью пожарных гидрантов, — заявили в ведомстве.

Сотрудникам МЧС пришлось тянуть рукава до 500 метров.

Площадь пожара составила 278 кв. м. Ликвидировать возгорание удалось в 12:12.

Предположительно, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

- Руководил тушением пожара начальник дежурной смены Службы пожаротушения майор внутренней служб Марат Джумалиев, за проявленное мужество и профессионализм ему была объявлена Благодарность начальника Главного управления МЧС России по Саратовской области, — сообщили в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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