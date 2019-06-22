Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева

СЕГОДНЯ 12:35 2019-06-22T12:39:38+03:00

Рядом с местом ЧП нет работающих гидрантов [фото]

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На улице Чапаева в Саратове полыхает крупный пожар.

Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошел на улице Чапаева, 215, в частном секторе.

Известно, что огонь уже охватил три частных дома. Два из них полностью выгорели вместе с надворными постройками.

Фото Саратовской областной службы спасения

На месте работают спасатели и пожарные, однако тушению мешает отсутствие воды – поблизости нет работающих гидрантов. Воду приходится доставлять из других источников и везти к месту пожара. Были также проложены магистральные линии протяженностью до 600 метров. Пожару присвоен второй номер сложности.

Одна женщина пострадала на пожаре, ее госпитализировали врачи Центра медицины катастроф с сердечным приступом.

Фото Саратовской областной службы спасения

Кроме того, сгорели два автомобиля – один полностью, второй владелец успел частично спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU