Пожарные тянут рукава за 600 метров для тушения частного сектора на Чапаева
На улице Чапаева в Саратове полыхает крупный пожар.
Как сообщили «КП-Саратов» в областной службе спасения, ЧП произошел на улице Чапаева, 215, в частном секторе.
Известно, что огонь уже охватил три частных дома. Два из них полностью выгорели вместе с надворными постройками.
Фото Саратовской областной службы спасения
На месте работают спасатели и пожарные, однако тушению мешает отсутствие воды – поблизости нет работающих гидрантов. Воду приходится доставлять из других источников и везти к месту пожара. Были также проложены магистральные линии протяженностью до 600 метров. Пожару присвоен второй номер сложности.
Одна женщина пострадала на пожаре, ее госпитализировали врачи Центра медицины катастроф с сердечным приступом.
Фото Саратовской областной службы спасения
Кроме того, сгорели два автомобиля – один полностью, второй владелец успел частично спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU