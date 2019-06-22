На городском пляже Саратова едва не утонул ребенок

СЕГОДНЯ 12:44 2019-06-22T12:44:15+03:00

Изменить размер текста: A A

На городском пляже Саратова из воды вытащили ребенка.

Как рассказал «КП-Саратов» очевидец, ЧП произошло несколько минут назад на острове, где организован официальный городской пляж Саратова.

По словам одного из отдыхающих, маленький мальчик, в возрасте 10-12 лет, едва не утонул. На место были вызваны медики «скорой помощи». Специалисты госпитализировали пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU