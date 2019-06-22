2019-06-22T12:44:15+03:00
Происшествия

На городском пляже Саратова едва не утонул ребенок

Его госпитализировали врачи «скорой помощи»
Екатерина Семенова
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На городском пляже Саратова из воды вытащили ребенка.

Как рассказал «КП-Саратов» очевидец, ЧП произошло несколько минут назад на острове, где организован официальный городской пляж Саратова.

По словам одного из отдыхающих, маленький мальчик, в возрасте 10-12 лет, едва не утонул. На место были вызваны медики «скорой помощи». Специалисты госпитализировали пострадавшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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