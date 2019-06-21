На трассе под Саратовом Priora улетела в кювет

СЕГОДНЯ 18:17 2019-06-21T18:17:21+03:00

Priora слетела в кювет под Саратовом. Фото облспаса

Перевернувшийся автомобиль охранял нетрезвый мужчина, остальные ехавшие в машине не стали дожиддаться полиции и спасателей и разъехались на попутках

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На Сокурском тракте на выезде из Саратова в сторону Вольска с трассы слетела в кювет Lada Priora.

Пострадал водитель машины, по предварительным данным, он был нетрезв.

Как уточнили в облспасе, авария случилась на 297 км трассы Сызрань — Волгоград. Прибывшие на место ДТП спасатели и медики обнаружили возле машины нетрезвого мужчину.

По предварительным данным, в машине были еще и другие люди, но они уехали с места авариии на попутных машинах.

На выезд отправлялись специалисты облспаса, медики Центра медицины катастрофы, пожарные и сотруджники ДПС. Последние сейчас устанавливают подробности происшествия.

Фото с места ДТП облспаса

ИСТОЧНИК KP.RU