На трассе под Саратовом Priora улетела в кювет
На Сокурском тракте на выезде из Саратова в сторону Вольска с трассы слетела в кювет Lada Priora.
Пострадал водитель машины, по предварительным данным, он был нетрезв.
Как уточнили в облспасе, авария случилась на 297 км трассы Сызрань — Волгоград. Прибывшие на место ДТП спасатели и медики обнаружили возле машины нетрезвого мужчину.
По предварительным данным, в машине были еще и другие люди, но они уехали с места авариии на попутных машинах.
На выезд отправлялись специалисты облспаса, медики Центра медицины катастрофы, пожарные и сотруджники ДПС. Последние сейчас устанавливают подробности происшествия.
Фото с места ДТП облспаса
ИСТОЧНИК KP.RU